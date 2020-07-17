إدريس إلبا: كورونا له تأثير "صادم" على حالتي العقلية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أكد الممثل البريطاني، إدريس ألبا، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كان له تأثير "صادم" على حالته العقلية، مشيرا إلى أنه "محظوظ" لبقائه على قيد الحياة.

وأوضح ألبا أنه الآن "تعافى بالكامل" ويشعر بأنه "محظوظ لكونه على قيد الحياة وشاكرا لأنه تمكن من هزيمة فيروس كورونا المستجد"، وذلك خلال مقابلة مع "راديو تايمز" نقلتها "سكاي نيوز".

وقال الممثل البريطاني (47 عاما): "المرض أثر عليّ عقليا"، مضيفا "كنت عديم الأعراض لذلك لم أعان من الأعراض الرئيسية التي ظهرت على الجميع".

وفي مارس الماضي، أعلنت سابرينا ألبا، زوجة ألبا، إصابتها بفيروس كورونا، بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس.

وقال ألبا حينها: "إنه أمر مقلق أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص حاملين للفيروس ويبدون على ما يرام، ويمكن أن ينقلوا المرض بسهولة"، فيما تحدثت سبرينا قائلة: "لا أشعر بأي أعراض حتى الآن".

وأوضح الزوجان أنهما كان يقضيان وقت الحجر الصحي في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج

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