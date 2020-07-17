«مسبار الأمل» يلهم أطفال ملتقى الحمرية الصيفي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفاعل أطفال مشاركون في ملتقى الحمرية الصيفي الـ26 الافتراضي، التابع لنادي الحمرية الثقافي الرياضي، مع فرحة الإمارات بإطلاق «مسبار الأمل» في الأيام المقبلة، بإبداع عدد من الفنون التي تعّبر عن إطلاق المهمة نحو المريخ، وسعادتهم بهذا الإنجاز. وألهم «مسبار الأمل» كل الأطفال المشاركين في الملتقى بإبداع فنون جميلة عبّرت عن سعادتهم بإطلاقه.

ونحت الأطفال بالرسم على الخشب المجرة، ومركبة الفضاء بألوانها، وكوكب المريخ بلونه الأحمر، وفي ورشة الخط العربي نقشوا أجمل العبارات بخطوط الرقعة والديواني والثلث، أبرزت جماليات الخطوط في كتابة «مسبار الأمل» (فخر العرب). وأبدع الأطفال في تصميم عدد من الأعمال الفنية، التي برزت تعلقهم بهذا المسبار، وبأنه توجه نحو العلم والمستقبل.

وأكدت نائب مدير الملتقى، ميثاء عبيد المهيري، حرص اللجنة المنظمة إلى إكساب الأطفال روح الوطنية واستشراف المستقبل، من خلال مزج الفنون المقدمة في الورشة، خلال هذا الأسبوع، بالتطلع نحو المستقبل، ورؤية قيادة الإمارات من إطلاق «مسبار الأمل»، المتمثل في إفادة الإنسانية، والاتجاه نحو علوم الفضاء.

وأضافت المهيري أن «الأطفال أبدوا تفاعلاً كبيراً وحباً للتعبير، من خلال الرسم والألوان والخطوط وفي أدب الطفل عن هذه الفرحة، وإبراز رؤيتهم الطفولية الجميلة من خلال الوصول إلى المريخ».

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