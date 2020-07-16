«وايلد وادي» تعود إلى استقبال زوّارها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت «حديقة وايلد وادي المائية» أبوابها مجدداً، اعتباراً من 10 يوليو، لتبدأ باستقبال الزوّار الراغبين في قضاء أوقات ممتعة برفقة أفراد الأسرة، وخوض أروع المغامرات المائية في واحدة من أكثر الحدائق المائية شهرة في دبي.

وتقدم الحديقة مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة المتنوّعة لجميع أفراد الأسرة وعشاق التشويق والإثارة، وللراغبين في تجربة منعشة تخفف عنهم حرارة فصل الصيف. وتمت أيضاً إعادة تغطية كل ممرات الحديقة بأرضيات جديدة مقاومة للانزلاق وعاكسة للحرارة، لتوفر لزوّارها مزيداً من الراحة والبرودة أثناء استكشافهم لألعابها الممتعة حتى خلال الطقس الحار.

وتولي فنادق ومنتجعات جميرا أولوية قصوى لصحة وسلامة زوّارها ونزلائها وضيوف مطاعمها وموظفيها، وتحرص فنادقها ومطاعمها على الالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات، كما تطبّق سلسلة من الإجراءات الاحترازية الصارمة حفاظاً على سلامة الجميع. وسيخضع جميع زوّار «حديقة وايلد وادي المائية» لفحص درجات الحرارة عند الوصول، ويتوجب عليهم ارتداء الكمامات عند التنقل في الأماكن العامة، والتقيد الصارم بكل ممارسات التباعد الاجتماعي.

واحتفاءً بإعادة افتتاحها، تدعو «حديقة وايلد وادي المائية» السكان والزوّار إلى التمتع بألعابها المشوقة وسط إطلالات متميزة على فندق برج العرب وجميرا بيتش هوتيل بسعر خاص قدره 99 درهماً فقط. ويمكن للزوّار الاستفادة من عرض تذكرة اليوم الواحد طوال أيام الأسبوع قبل 23 يوليو، في حين يمكن للراغبين في مزيد من المتعة والتشويق اختيار «تذكرة وادي الرائعة» مقابل 297 درهماً لوصول غير محدود لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر. سارعوا لاغتنام هذه العروض المتميزة، فالبطاقات محدودة.

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