«مفاجآت صيف دبي».. ألعاب نارية وفرح في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود فعاليات عطلة نهاية الأسبوع مع مفاجآت صيف دبي لعام 2020 في دورتها الجديدة، مشتملة على باقة من العروض الترفيهية والأنشطة والفرص لربح العديد من الجوائز.

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تنظم «المفاجآت»، أنها اختارت مجموعة من أفضل الفعاليات العائلية والتخفيضات والأنشطة الترفيهية، التي تتضمن رسم الابتسامة على وجوه جميع زوّار وجهات ومراكز التسوّق في دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتستمر فعاليات الدورة الـ23 من مفاجآت صيف دبي لغاية 29 أغسطس، وتقدم العديد من الأنشطة المثالية للعائلات والأصدقاء والأطفال من كل الأعمار، لضمان قضاء أوقات صيفية مليئة بالمرح في وجهات دبي.

عروض ترويجية

ينظم «ذي بوينت» في نخلة جميرا عرض ألعاب نارية، لثلاث ليال، تبدأ من اليوم، ليلفت أنظار العائلات والمتسوّقين الذين يزورون الوجهة. ويمكن للزوّار الاستفادة من قائمة مخصصة لمفاجآت صيف دبي، إذ تقدم المطاعم والمقاهي المشاركة تخفيضات من 30 إلى 50%، إضافة إلى عروض اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً على مجموعة من الأطباق.

ويمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من على متن «التاكسي المائي»، التابع لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، أو قوارب «فيري دبي» جزءاً من رحلة مدتها ساعة حول نخلة جميرا.

ويمكن لروّاد المطاعم طلب الوجبات المفضلة لديهم بأسعار مميزة، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وطوال فترة مفاجآت صيف دبي، إذ يقدم عدد من أكثر المطاعم شعبية في المدينة عروضاً ترويجية بأسعار تراوح بين 30 و99 درهماً لقوائم الطعام والوجبات الجاهزة وعروض تناول الطعام حتى الإشباع. وتشمل العروض الترويجية المأكولات الإيطالية الكلاسيكية والفرنسية والبريطانية والآسيوية.

أنشطة

يتيح «سكي دبي» للعائلات والأصدقاء الراغبين في تجربة من المرح فرصة تعلم التزلج على الثلج برفقة فريق من المختصين المُدرّبين، وخلال عطلة أسبوع واحدة، وبمناسبة مفاجآت صيف دبي، تقدم الوجهة درساً إضافياً لمدة 48 ساعة لتضمن إتقان جميع المبتدئين لرياضة التزلج الداخلية، مع مشروب الشوكولاتة الساخنة للاحتفال بالنجاح في نهاية الدرس.

سحوبات وجوائز

يمكن الدخول في السحب للفوز بسيارة «كاديلاك سي تي 5» الجديدة موديل 2020، عند إنفاق 100 درهم في أي من المتاجر أو المنافذ أو مراكز التسوّق المشاركة في دورة هذا العام من المهرجان. ويمكن لعشاق السيارات إلقاء نظرة عن كثب على سيارة السيدان الفاخرة عند زيارة سوق مدينة جميرا، أو جميرا بيتش ريزيدنس - ذا ووك، إذ سيتم عرض السيارات حتى تاريخ إجراء السحب في 26 أغسطس المقبل.

بينما يقدم «ابن بطوطة مول» هذا الموسم عرض «تسوّق واربح» المميز للحصول على فرصة الفوز بسيارة «جي أي سي» الرياضية الجديدة. ويمكن لزوّار المركز الدخول في السحب الذي يستمر حتى 29 أغسطس المقبل للفوز بالسيارة عند إنفاق 200 درهم في أي من منافذ أو متاجر المول، إلى جانب العديد من الجوائز الكبرى والقسائم في وجهات التسوّق والترفيه والمأكولات والمشروبات.

كرات الجوائز

يحتضن «نخيل مول» جهازاً ضخماً يضم كرات الجوائز في ردهته المركزية، إذ سيحصل المتسوّقون الذين ينفقون 150 درهماً في أي من متاجر المول على فرصة الفوز بجوائز فورية، تتضمن قسائم شرائية داخل كرات الجوائز الكبيرة، إضافة إلى فرصة الفوز بالكرة الذهبية الخاصة التي تتضمن قسائم بـ25 ألف درهم كل يوم ثلاثاء طوال فترة مفاجآت صيف دبي. كما يمكن للمتسوّقين في «نخيل مول» خلال المهرجان تجربة حظهم كل يوم ثلاثاء للفوز بالكرة الذهبية الخاصة التي تتضمن قسائم بقيمة 25 ألف درهم صالحة للاستخدام داخل المول.

ويمكن لزوّار «ميركاتو مول» خلال مفاجآت صيف دبي لهذا العام المشاركة في جهود مكافحة مرض «كوفيد-19»، إذ سيتبرع المول بدرهم مقابل كل 100 درهم يتم إنفاقها لمصلحة جهود دولة الإمارات الهادفة إلى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بدعم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

ويمكن للمتسوّقين من اليوم وحتى بعد غد الحصول على أحدث الساعات المصنعة من قبل علامات تجارية عالمية بأسعار لا تضاهى خلال عطلة نهاية الأسبوع من متاجر «ريفولي» في كل من: (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات).

بينما سيحصل زوّار مراكز التسوّق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» الذين ينفقون 300 درهم على فرصة الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج «المكافآت شير»، يمكن إنفاقها في مراكز التسوّق التابعة للشركة. وسيعلن الإعلان عن فائز واحد بعد غدٍ.

جهزوا الخوذ

يمكن للأصدقاء تحضير خوذهم وارتداء بدلات السباق للدخول في تحدي على حلبة «دبي كارتدروم» الداخلية، والاستمتاع بأوقات مليئة بالتشويق والإثارة في عطلة نهاية، إذ يقدم مضمار السيارات سباقاً ثالثاً مجانياً بعد كل سباقين. وتستمر السباقات لمدة 15 دقيقة، ويمكن للجميع ممن تراوح أعمارهم بين 13 و59 عاماً المشاركة فيها خلال فترة مفاجآت صيف دبي، ويجب الحجز مسبقاً عبر الإنترنت.

29

أغسطس، موعد ختام فعاليات الدورة الـ23 من المفاجآت.

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