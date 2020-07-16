«ديزني لاند» باريس تفتح أبوابها.. كمامات وحجز مسبق

المصدر: باريس - رويترز

استقبلت ملاهي ديزني لاند في باريس الزوّار من جديد أمس، بالكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد إغلاقها لمدة أربعة أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وتدفق الزوار في الصباح ومنهم مجموعة تضع آذان ميكي ماوس ويرقص أفرادها مرحاً وهم يدخلون أشهر ملاهي في أوروبا.

ووضع الكمامات إجباري والحجز المسبق ضروري. كما طُلب من زوار الملاهي، التي تستقبل عدداً محدوداً من الزوار، الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ولا تُباع التذاكر على بوابات الدخول، ولم يستأنف بعد تشغيل الألعاب التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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