أجلها حزنا على رجاء الجداوي..سعد لمجرد يطلق أغنية باللهجة المصرية غدا

المصدر: متابعات - حياة الحرزي

يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "عدى الكلام" غدا الأربعاء، وذلك، بعد أن تم تأجيلها في المرة الأولى حدادا على وفاة الفنانة رجاء الجداوي، حيث كتب سعد لمجرد مؤخرا على صفحته الرسمية على موقع "الإنستغرام" قائلا "احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى واجعل مثواها الجنة".

ونشر لمجرد فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" استسمح فيه جمهوره على التأخير في طرح أغنيته الجديدة معلنا قرار تأجيل طرحها إلى 15 من يوليو الجاري، قائلا: "حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء، سنؤجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بإذن الله، اللهم ارحمهم جميعا".

يذكر أن أغنية "عدى الكلام" من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعمية، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما وإخراج حكيم غريب. أما تصويرها، فقد تم في العاصمة الفرنسية باريس وتحديدا في سيرك شهير بها. وتُعد هذه الأغنية أولى أغانيه التي يغنيها باللهجة المصرية، بعد أن شارك مؤخرا مع الفنان محمد رمضان في دويتو أغنية "إنساي" باللهجتين المصرية والمغربية.

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