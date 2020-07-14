«نقرأ للأطفال» تعانق النجوم وتسبر أغوار الفضاء

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

خصصت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جلسات مبادرة «نقرأ للأطفال» الخاصة ببرنامج نادي «كلمة» للقراءة خلال شهر يوليو الجاري للتركيز على الفضاء، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ منتصف هذا الشهر، حيث يقدّم النادي سلسلة من الجلسات الافتراضية لقراءة عدد من القصص العالمية المشوّقة التي تتمحور حول الفضاء والمجموعة الشمسية. وتهدف المبادرة إلى تحفيز الأطفال على القراءة وتشجيعهم على جعلها جزءاً من حياتهم اليومية، حيث تتم قراءة القصص باللغة العربية بأصوات عدد من النجوم والمتخصصين في عدد من المجالات، وذلك خلال جلسات افتراضية تصاحبها مؤثرات بصرية وخلفيات موسيقية مميزة، ويجري بثها على حسابات «كلمة» كل يوم جمعة في تمام الساعة 5 عصراً بتوقيت دولة الإمارات.

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