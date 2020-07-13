رجل من ماريلاند.. أول شخص ينجح تطعيمه ضد "كورونا".. نتائح نهائية في أكتوبر

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أكد رجل من ولاية ماريلاند الاميركية أنه قد يكون من أول الأشخاص الذين تم تطعيمهم بنجاح ضد فيروس كورونا، بعد مشاركته في تجربة سجلت نتائج مبكرة واعدة في إنتاج الأجسام المضادة.

وكان ديفيد راش، طالب علم المناعة في الدراسات العليا، أول شخص يحقن بالمطعوم في جامعة ميريلاند في مايو الماضي، حيث تعمل شركة الأدوية الأميريكية Pfizer، وشركة BioNTech الألمانية معا في السباق العالمي لخلق لقاح ضد كورونا حسب صحيفتي " ديلي ميل " البريطانية، و"نيويورك بوست"

وتظهر المؤشرات المبكرة أن اللقاح يعمل عن طريق تحفيز نمو الأجسام المضادة بمعدلات مساوية أو أعلى، لمن يعانون من المرض وفقا لـ WJLA.

ونقلت "روسيا اليوم" عن راش قوله: "هناك عنصر من الراحة إذ يبدو أنه ينتج بالفعل نتائج وأن اللقاح ينتج أجساما مضادة". ومن المقرر اختبار راش في أكتوبر لتحديد ما إذا كان لديه مناعة ضد الفيروس.

وإذا نجحت التجربة، قالت شركة Pfizer إنها ستنتج 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام، وأكثر من مليار جرعة العام المقبل، حسبما أفادت تقارير WJLA.

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