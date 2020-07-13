لطفي لبيب بعد تعرضه لجلطة في المخ: أنا شبه معتزل ادعولي ربنا يشفيني

المصدر: متابعات حياة الحرزي

بعد اللغط الذي أثاره خبر تدهور صحة النجم المصري لطفي لبيب في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه الفنان رسالة قصيرة طمأن فيها جمهوره مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة، مكذبا خبر دخوله إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات، فيما لفت النجم توقفه المؤقت عن التمثيل بسبب عدم قدرته على الظهور بشكل ينتقص إلى الاحترافية قائلا "أنا في حالة مرض، مقدرش اشتغل، اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال، وادعولي ربنا يشفيني"، مما يضع خبر عودته إلى الفن رهن تحسن حالته الصحية.

ممن جانب آخر، طمأن النجم جمهوره، عبر الظهور في لقاء تلفزيوني جمعه مساء أمس، بالإعلامي وائل الإبراشي، مفسرا الأخبار المؤكدة اعتزاله وموضحا عدم قدرته اعتزال الفن، إلا أنه لا يزال يعاني حاليا من آثار جلطة بالمخ، تضرر منها النصف الأيسر من جسده، وهو ما يؤثر على حركة هذا النصف من الجسد، ما يجعله غير راغب في الظهور بشكل لا يتناسب مع تاريخه الفني الحافل بالنجاحات، إلا أنه يتوق إلى بلاتوهات التصوير وإلى الفن وأجوائه الجميلة التي افتقدها بسبب المرض.

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