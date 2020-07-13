نانسي عجرم وزوجها يحكيان "الرواية الكاملة" الخميس.. هل ستتضمن الرأي الآخر؟

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، على منصة "شاهد.نت" التابعة لمجموعة "أم بي سي" الخميس، المقبل. يروي الفيلم تفاصيل القضية الشهيرة التي وقعت في فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم الذي أقدم على قتل شاب سوري تقول الافادات انه اقحم الفيلا بعرض السرقة.

وجاء في إعلان عرض الوثائقي الخاص مايلي: "الرواية الكاملة لقصّة هزّت المجتمع اللبناني والعربي، وتحوّلت إلى قضيّة رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة".

ويكشف ملخّص الوثائقي في خانة أخرى التالي: "النجوم: فادي الهاشم، نانسي عجرم"، مع صورة رئيسية للأخيرة وهي تروي الرواية الكاملة.

الفيلم من تسجيل الفنانة نانسي عجرم وهي تروي تفاصيل القضية ويتضمن بعض الصور والفيديوهات الخاصة بتفاصيل الواقعة، في الوقت الذي من المتوقع أن يكشف الوثائقي تفاصيل جديدة وغير معروفة في القضية، ومن غير المعرف ان كان الفيلم سيروي حكاية نانسي من طرف واحد او سنسمع رأي الطرف الآخر.

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