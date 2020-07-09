في اندونيسيا.. قردة تنتقم وتهاجم البيوت وتسرق الطعام والملابس

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

تسبب مشروع بناء منتجع سياحي ضخم، في منطقة مجاورة لقرية أندونيسية، في دفع اعداد كبيرة من قردة المكاك طويلة الذنب، إلى ترك موطنها الطبيعي، لكن هذه القردة لم تهرب، بل قررت الانتقام، وقامت بمهاجمة بيوت ومنازل سكان بلدة "ليمبانج" مسببة الذعر للأهالي الذين اضطر بعضهم إلى ترك أماكن إقامتهم بالكامل بسبب سيطرة القرود عليها وقيامها بسرقة الطعام ونهب الملابس وخلع قرميد الأسطح، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي مايل" البريطانية.

ويظهر المقطع المصور الذي نشرته الصحيفة والتقطه سكان البلدة المذكورة، حركة القرود التي خرجت عن السيطرة وهي تصيح أثناء الركض عبر أسطح المنازل.فيما صرحت مصادر من سكان البلدة بأن هذه القردة لا يمكن التنبأ بسلوكها، وباتت تغزو المنطقة في مجموعات كبيرة وفي أوقات الظهيرة و الصباح الباكر.

وكانت السلطات في المنطقة، قد بدأت بالتحرك لمقاومة هذا الغزو، عبر حشد عدد من مسؤولي وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب "جاوة" للتحقيق في السلوك غير المعتاد للقرود البرية.

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