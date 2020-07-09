مشاري العوضي يدخل القفص الذهبي بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي

المصدر: متابعة الامارات اليوم

احتفل النجم الكويتي مشاري العوضي بعقد قرانه في أجواء هادئة بسبب تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد عامين من انفصاله عن زوجته الفنانة هند البلوشيوأعلن البلوشي بنفسه الخبر لمحبيه بصورة من الحفل، ونشر مشاري صورة من احتفاله بعقد قرانه عبر حسابه على "انستقرام"، ليعلن من خلاله زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، حيث كتب في تعليقه على منشوره: "تم بِحمد الله عقد قراني بِمن رُزقت حُبه وجمعني القدر به، وشَاء ربي أن يكون نصيباً لي و أن أكون نصيباً لهُ وانعقد القلبُ بِالقلب ،اللّهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".

وتزوج مشاري مواطنته الفنانة هند البلوشي عام 2012، وأنجبا معاً طفلين هما عبير وجاسم، لكنهما أعلنا قبل نحو عامين عن طلاقهما بشكل رسمي.

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