«كورونا» يحرم الماليزيين احتفالات ذكرى الاستقلال

المصدر: بانكوك - د.ب.أ

أعلنت الحكومة الماليزية، أمس، إلغاء الاحتفالات السنوية لإحياء ذكرى استقلال ماليزيا عن بريطانيا في 31 أغسطس المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، أنه في ظل الصعوبة المحتملة لتطبيق التباعد الاجتماعي، يمكن «إقامة فعاليات محدودة أخرى»، بدلاً من الاستعراض المعتاد بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في كوالالمبور.

ويأتي هذا الإعلان رغم تسجيل ماليزيا بضع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال شهرين، منذ انتهاء العمل بإجراءات الإغلاق في الرابع من مايو الماضي. وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل ست حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 8674 حالة، من بينها 8481 حالة تعافٍ، كما سجلت 121 حالة وفاة بالفيروس.

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