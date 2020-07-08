بالفيديو.. ممرض عراقي يغني لمرضى "كورونا" يتحول إلى نجم

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

تحول ممرض عراقي في خط الدفاع الاول لمكافحة " كورونا" إلى نجم شعبي بعد انتشار مجموعة من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي وهو يغني بصوته الجميل لمرضى " كورونا" في إحدى المستشفيات العراقية. وانتشرت فيديهات الممرض على نطاق واسع ونالت الكثير من الإعجاب والتشجيع، لكن الفيديو الذي اثار تفاعل الناس كان رعايته وغنائه لسيدة عراقية كبيرة في السن وهو يغني لها "يا أمي يا أم الوفاء يا طيف من الجنة" الشهيرة للمطرب العراقي سعدون جابر أثناء تواجده مع سيدة مسنة، تعمد الاحتفاء بأمومتها والتعبير الصادق عن حبه وتقديره الكبير لها وكأنها والدته ودورها العظيم في تربية الأجيال، مما جعلها تتفاعل معه بالغناء وتوجه له عبارات الشكر بحركة يد ممتنة.

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