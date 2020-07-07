رحيل إينيو موريكوني صاحب الـ 500 لحن لأهم الأفلام السينمائية

المصدر: روما ■أ.ف.ب

غيّب الموت فجر أمس في روما المؤلف الموسيقي الإيطالي الشهير إينيو موريكوني عن 91 عاماً، تاركاً وراءه تاريخاً حافلاً في تأليف الموسيقى التصويرية لمئات الأفلام، استحق عنه جائزتي أوسكار.

وكان موريكوني ألّف أكثر من 500 لحن لأفلام سينمائية، منها ما أصبح محطات مهمة وفارقة في مسيرة السينما العالمية. وذكّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر «تويتر» بأن موريكوني ألّف «أكثر من 500 لحن موسيقي لأفلام يعتبر بعضها، كسينما باراديزو، من الروائع». أما نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي فكتب في تغريدة على «تويتر» أيضاً: «سنتذكر إلى الأبد وبتقدير لا مُتناهٍ عبقرية المايسترو إينيو موريكوني الفنية».

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