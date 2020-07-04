ليدي جاجا تنصح جمهورها بضرورة ارتداء الكمامات

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

وجهت النجمة العالمية ليدي جاجا، رسالة لجمهورها ومتابعيها في انحاء العالم، بضرورة ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ونشرت جاجا، صورة لها وهي ترتدي كمامة مطرزة بالأشكال الغريبة التي اشتهرت بها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستغرام، وكتبت "أنا أؤمن بأهمية كونك لطيفاً لنفسك، للمجتمع وللكوكب".

وكانت قررت النجمة العالمية ليدى جاجا تأجيل سلسة حفلات جولتها الغنائية "Chromatica" لصيف 2021، وهو الخبر الذى فاجأ قطاعا كبيرا من محبى وعشاقى جاجا من مختلف الأعمار، حيث كان يتوقع البعض أن الحفلات ستقام نهاية العام وتحديدا بعد انتهاء فيروس كورونا الذى يهدد العالم.

وكشفت ليدى جاجا البالغة من العمر 34 عاما عن المواعيد المقرر أن تقام فيها حفلات جاجا، والتي سيحضرها عدد كبير من محبيها وعشاقها، فأول هذه الحفلات ستكون في باريس يوم 25 يوليو، وتحيي جاجا حفلا آخر في لندن يوم 30 يوليو.

أما عن حفل ليدي جاجا في بوسطن فمن المقرر أن يقام في 7 أغسطس، وتحيي النجمة الشهيرة حفلا آخر في تورنتو يوم 16 أغسطس، إضافة إلى حفل ضخم في نيوجيرسي في 19 أغسطس ، كما تحيي حفلا غنائيا آخر يوم 27 أغسطس في شيكاغو.

يذكر أن ليدي جاجا اثارت ضجة كبيرة بالكليب الذي اطلقته مع النجمة العالمية إريانا جراند والذي يحمل اسم "rain on me " حيث استطاع العمل أن يحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء من شتى أنحاء العالم.

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