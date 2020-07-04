بعد إشاعة دخوله العناية المركزة.. حمو بيكا: أنا قاعد على البحر بالشورت

المصدر:
  • متابعة الإمارات اليوم
التاريخ:

نفى مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، ما تردد فى الساعات الأخيرة  ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول طعنه في مشاجرة وحجزه في ‏غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.‏
وقال "بيكا"، فى تصريحات صحفية: "الكلام ده محصلش ‏وأنا في المصيف قاعد بالشورت على البحر".‏
وأضاف بيكا، أن أحد الأشخاص في القاهرة "يقف وراء تلك ‏الشائعات للنيل مني .. م تخافوش عليا أنا بخير".‏
يذكر أنه بعد قرارات مصر بعودة الحياة تدريجيا وفتح ‏المقاهى والمطاعم بنسبة 25%، اليوم السبت، عاد جمهور ‏السوشيال ميديا لتداول فيديو قديم لمطرب المهرجانات حمو بيكا، ‏تحدث خلاله أنه أول من تنبأ بنهاية الحظر يوم السبت، حيث كان ‏الحديث فى الفيديو عن  انتهاء الحظر وفيروس كورونا يوم السبت، ‏و تم تداول الفيديو بكثرة على السوشيال ميديا بشكل كوميدي.‏

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