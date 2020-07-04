«لاكين كوفيه» منافسة «ستارباكس» تبقي على مؤسسها رغم «الفضيحة»

المصدر: بكين ■أ.ف.ب

أعلنت شركة «لاكين كوفيه» الصينية التي تطرح نفسها منافسة لشركة «ستارباكس» الأميركية العملاقة، أن مؤسِّسها ورئيسها الحالي سيبقى على رأسها بعدما تلطخت سمعتها بسبب قضية احتيال وصفت بـ«الفضحية المدوية».

وكانت المجموعة كشفت في أبريل الماضي أن أحد المسؤولين فيها متهم بتزوير رقم المبيعات في عام 2019 بنحو 2.2 مليار يوان (290 مليون يورو)، وكان للكشف عن هذه القضية وقع مدوٍّ، إذ تراجعت أسهم الشركة المطروحة في بورصة ناسداك في نيويورك بأكثر من 70%، وعلق التداول بها لأسابيع عدة.

ولدى الشركة في الصين أكثر من 4500 نقطة بيع مقابل 4200 لـ«ستارباكس» منافستها المباشرة التي لها وجود في هذا البلد منذ عام 1999.

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