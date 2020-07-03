فندق «دوست ثاني».. وجهة مفضلة للعطلات

أصبح فندق دوست ثاني دبي، بموقعه المتميز في قلب دبي، وجهة مفضلة للعطلات لدى المجتمع المحلي، لتطبيقه معايير النظافة والسلامة، والحرص على التعقيم في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وملعب الأطفال في الهواء الطلق وغرف الصلاة، إضافة إلى فحص إلزامي لدرجة الحرارة، وتعقيم اليدين لجميع زوار وضيوف الفندق.

ويدعو فندق «دوست ثاني» ضيوفه إلى قضاء أروع عطلة صيفية مع عائلاتهم، مع إطلالة خلابة على مدينة دبي وبرج خليفة. ومع الامتثال بشكل كامل لإرشادات الحكومة ببروتوكولات النظافة والسلامة المحسنة، يشمل عرض العطلة الصيفية ترقية الحجز إلى جناح شقة بغرفة نوم واحدة مجهز بالكامل، وقسيمة وجبة مجانية بقيمة 300 درهم قابلة للاستبدال في «جونز ذا جروسر» أو خدمات الغرف.

ويمكن للضيوف الآن تسجيل الوصول في وقتهم المفضل مع الإقامة المرنة الجديدة: امتياز تسجيل الوصول والمغادرة على مدار 24 ساعة.

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