يسرا لوحيد حامد: كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وعشرة عمري

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

احتفلت النجمة المصرية يسرا بعيد ميلاد الكاتب وحيد حامد، الذى وافق أمس، 1 يوليو، ونشرت صورة جمعت فيها ملصقات الأفلام التى جمعتهما ومن ضمنها طيور الظلام والمنسى والإرهاب والكباب وعمارة يعقوبيان ودم الغزال ومعالى الوزير، حيث تعتبر هذه الأعمال علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع إنستغرام: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وسندي وعشرة عمري.. كل سنة وأنا واثقة إنك دايما خط دفاعي الأول وقت الشدة والأزمات، كل سنة وإنت حقيقي لانك دايما كنت صاحب نصيحة حق من غير تشويه ولا تزيين، كل سنة وإنت قيمة وقامة للفن وبيك شوفنا المستقبل في أفلامك وكتاباتك.. أنا فعلا كنت محظوظة إني شاركت في أعمال أقل ما يقال عنها إنها عظيمة وبشكر ربنا على ده لأنه سبب أساسي في نجاح مشواري هو إنك كنت معايا.. بحبك وكل سنة وانت منور حياتنا".

ويعد وحيد حامد من أبرز كتاب السيناريو فى مصر، حيث تعدّ أعماله سواء السينمائية أو التليفزيونية علامات راسخة تؤرخ لأزمات مختلفة، وغالبا ما قدم الأعمال الاجتماعية ذات البعد السياسي.

وعُرِف حامد، بموقفه الرافض للأصولية الدينية ويعتبر من أهم المعارضين لهذه الجماعات، وكتب مسلسل "الجماعة" الذي عرض فيه كل ما يخص الجماعة فى المراحل المختلفة، ويعد أخر أعماله السينمائية فيلم "الصحبة الحلوة" ليحيى الفخرانى ومحمد سعد ومن إخراج سندرا نشأت، لكنه توقف بعد بدأ التصوير فيه، ومن أهم أعماله أيضا فيلم "النوم فى العسل" والذى كان يحكى عن وباء اجتاح البلد بأكملها، كذلك فيلم المنسى والإرهاب والكباب والراقصة والسياسى والتخشيبة والهلفوت

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