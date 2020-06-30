مستشار الرئيس السيسي : حالة رجاء الجداوي "غير الجيدة" ليس بسبب "كورونا"

المصدر: حياة الحرزي- دبي

قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إنه يتابع بنفسه تطورات الحالة الصحية للممثلة رجاء الجداوي، التي تخضع للعلاج من فيروس كورونا منذ أكثر من شهر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة تلفزيونية، أنه يتابع حالة الجداوي بنفسه، مثلما يتابع حالة كل المرضى المصريين المصابين بالفيروس.وأضاف: "حالتها قد تكون غير مستقرة وأتمنى لها الشفاء".

وكشف حسني أن فيروس كورونا ليس سبب تدهور حالتها، مؤكدا على أن السبب يعود إلى إصابتها بمرض آخر، لم يكشف عنه.

وأصيبت الجداوي بفيروس كورونا مع نهاية تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض خلال شهر رمضان، وتم إدخالها بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا في نهاية مايو الماضي، إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية.

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