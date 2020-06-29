العنصر النسائي يصل إلى مجلس «سيمنس»

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن شركة «سيمنس» ضمّت امرأة إلى مجلس إدارتها، الذي خلا من العنصر النسائي خلال الفترة الأخيرة. وكتبت صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية، أمس، أن المديرة، التي لم يفصح عن اسمها، ستتولى رئاسة شؤون العاملين.

من جانبها، رفضت «سيمنس» التعليق على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

يشار إلى أن رولاند بوش، الرئيس المعين لـ«سيمنس»، تولى الإشراف على قسم شؤون العاملين، بعد أن غادرت يانيا كوجل الشركة مطلع العام الجاري.

وتعليقاً على خلو مجلس إدارة «سيمنس» من العنصر النسائي في الوقت الراهن، كان بوش قد قال، أخيراً، في مؤتمر «مبادرة الشيء الأهم» إن «هذه لحظة عابرة، وسيتغيّر هذا الأمر قريباً».

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