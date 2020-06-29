«ديزني» تبرّر تأجيل «مولان»: الوباء يغيّر الخطط

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

قررت شركة «ديزني» تأجيل إطلاق فيلم «مولان» مرة أخرى حتى منتصف أغسطس المقبل، فيما يواصل فيروس «كورونا» المستجد انتشاره في أميركا الشمالية والعالم.

وبعد التأجيل الأول، كان من المفترض أن يطلق «مولان»، الذي يتناول قصة محارب صيني أسطوري، في صالات السينما في 24 يوليو المقبل.

وقالت «ديزني» في بيان لرئيسي الشركة، آلان بيرغمان، وآلان هورن: «إن الوباء غير خطط خروج (مولان) إلى دور السينما، وسنكون مرنين وفق ما يتطلب الوضع».

وفي أوائل أبريل الماضي، أجّلت مجموعة «ديزني» إطلاق أكثر من 12 فيلماً رئيساً، أبرزها «بلاك ويدو»، و«ذي إيتيرنلز»، إضافة إلى «ثور» و«دكتور ستراينج» بسبب وباء «كوفيد-19» حتى نوفمبر المقبل.

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