فنانة سورية تُعلن إصابتها بمرضٍ نفسي وتقول: تقلباتي المزاجية لا تُحتمل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة السورية تولين بكري أنها مصابة باضطراب ثنائي القطب من خلال منشور أضافته عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك".

وأعربت بكري عن افتخارها بذلك المرض النفسي وعدم خجلها منه، ثم بدأت تشرح ما يحصل معها هي وأمثالها المصابين بهذا المرض، فهي تعاني من تقلبات مزاجية لا تُحتمل، وفي لحظات تصل أحيانا إلى حد الاكتئاب، لكنها فخورة بمكافحتها حتى اليوم ضد نوباتها الصعبة، مؤكدة “ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا”.

ورأت بكري نفسها بأنها تنتمي إلى تلك الفئة من المجتمع التي “تشعر بشكل أكبر” حيث من الممكن أن تطير فرحا إذا شاهدت “قوس قزح”، ومن الممكن أن تشعر بثقل العالم بأكمله إذا ما شعرت بالقلق، وتحزن بشدة لموت شخصيتها المفضلة، مضيفة “نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر، نحن فقط نعيش”.

واختتمت بكري منشورها مؤكدة أن المرض الذي تعاني منه لم ولن يكون أبدا بالنسبة إليها وصمة عار سواء أرادت الاعتراف بذلك أو لا.

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