5 شعراء عرب يتألقون في «بيت الشعر» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نظم «بيت الشعر» في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مجموعة «منتدى الشعراء والكتّاب»، أمسية شعرية افتراضية عبر برنامج «زوم»، بحضور الأديب خالد الظنحاني رئيس الجمعية، والدكتور شهاب غانم مدير المجموعة، وجمهور افتراضي من الشعراء والمثقفين والمهتمين.

وشارك في الأمسية الهنوف محمد رئيسة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات نائب الأميان لعام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وسعيد الصقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، وطلال سالم الصابري الحائز جائزة الشارقة للشعر العربي في نسختها الـ10، والكاتبة والإعلامية ميسون أبوبكر، والأكاديمي الدكتور محمد مقدادي، وقدمتها الشاعرة سليمة المزروعي مديرة البيت.

وافتتح القراءات الشعرية الشاعر سعيد الصقلاوي الذي تغنى بقصائد وجدانية، ومما قرأ: «عادَ القطارُ ولمْ تعودي/‏‏ لكنْ وجودُكِ في وجودي/‏‏ يمضي النّهارُ بِلا وعودٍ/‏‏ والمساءُ بِلا وعودِ».

وقرأت الشاعرة الهنوف محمد قصائد عاطفية، وأخرى تحمل أبعاداً إنسانية تفاعل معها الحضور، ومن قصيدة «ذاتية» قرأت: «جئتني فلم أجدني/‏‏ تركت حذائي خلف الباب/‏‏ فلم أجد سوى خطوات أقدام».

وأبدع الشاعر طلال سالم بأعذب القصائد الوجدانية الحالمة، ومن قصيدته «لا شيء» قرأ: لا شيء إلا موعدٌ متسامي/‏‏ وغواية أخرى على أحلامي/‏‏ جاءت قبيل الفجر تنشد عطرها/‏‏ وتتوه في روح الشقي الظامي.

وأطربت الشاعرة، ميسون أبوبكر، الحضور بقراءاتها، ومن قصيدة «سماء ثامنة» قرأت: «يبحثون عنك في دفاتري/‏‏ يقرأون آخر ما كتبت/‏‏ وكلما حاولت تضليلهم/‏‏ استدلوا عليك بحواسي التي تستيقظُ قربك».

قصائد متنوعة قرأها الشعراء أمام جمهورهم الافتراضي.

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