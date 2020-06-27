إليسا: خاب أملي في الرئيس ميشال عون.. في ناس ماتت من الجوع

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأوضاع التى يشهدها لبنان مجددا، مؤكدة أنه قد خاب أملها كثيرا في الرئيس اللبناني ميشال عون، وكذلك في جبران باسيل وحسن نصرالله "وأناس آخرين تم غسل دماغهم".

وقالت الفنانة أليسا في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم : "أنا أكيد خاب أملي كتير بالرئيس عون وجبران باسيل والسيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب أملي أكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل، برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو وبتشربو قد ما بكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع وراح لبنان من ورا جهلكن".

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