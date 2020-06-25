بروفيسور بريطاني ناج من "كورونا" يوثق تجربته اليومية مع الفيروس

المصدر: متابعة الامارات اليوم

سجل أستاذ الأمراض المعدية في كلية ليفربول للطب الاستوائي،بول غارنر،معركته المستمرة مع أعراض فيروس كورونا الحادة خلال الشهرين الماضيين، راصدا "الأعراض المتغيرة باستمرار"، والتي لخصها كـ "تقويم ظهور، كل يوم هناك مفاجأة، شيء جديد"،. واعتبر البرفيسور ملاحظاته بأنها وثيقة لا تقدر بثمن لزيادة الوعي بمجموعة الأعراض المحتملة التي قد تواجه المرء. وأعتبر البروفيسور بحسب " بي بي سي" و" روسيا اليوم"، أنه بعد اكتشاف علامات التحذير الأولية يصير العزل الذاتي، جزء لا يتجزأ من خطة تقليل الضرر الناجم عن الفيروس.

وكشف أستاذ الأمراض المعدية في مدونته، عن اللحظة المقلقة التي تنبه من خلالها للإصابة. وكتب: "في الأيام الأولى في المنزل، لم أكن متأكدا من أنني مصاب بـ "كوفيد-19". وأتلفت يدي بالمبيض. لم يكن له رائحة، افترضت أنه قديم وخامل – ولكنني اكتشفت أنني ببساطة لم أستطع شم رائحة الكلور".

وحُدد فقدان الرائحة كأحد الأعراض الرئيسية لـ "كوفيد-19". ووفقا لـ Harvard Health، يُعتقد أنها ناتجة عن العامل الممرض الذي يؤثر على وظيفة الدماغ.

وتشمل الأعراض الرئيسية الأخرى التي وثقها البرفيسور بما يلي:

• درجة حرارة عالية - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك.

• سعال جديد مستمر - يعني السعال كثيرا لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني من السعال عادة، فقد يكون أسوأ من المعتاد).

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