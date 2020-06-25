«كورال أبوظبي» تُسعد المشاهدين عن بُعد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز الفنون، في جامعة نيويورك أبوظبي، مجموعة كورال أبوظبي، لتقديم عرض مسرحي موسيقي افتراضي، ينظم للمرة الأولى لمسرحية «كوارانتانيا مانيا»، التي تتضمن أغنيات ومقطوعات إبداعية.

يأتي العرض بعد إلغاء المجموعة حفلها الموسيقي السنوي «يونج فرانكنشتاين»، الذي كان من المقرر أن يختتم احتفالات مركز الفنون بالذكرى السنوية الخامسة منذ انطلاقته، والتي كانت ستعقد في نهاية يونيو الجاري.

وسيضم الحفل الموسيقي الافتراضي مجموعة من أغاني الأفلام الموسيقية، والعروض الموسيقية الترفيهية، التي ستسعد المشاهدين عن بُعد.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بيل براغين، إن مجموعة كورال أبوظبي تعد واحدة من أقدم الجهات المتخصصة بالفنون المسرحية في الإمارة، وعلى مدار أربعة عقود أصبحت وجهة للحياة الثقافية والاجتماعية في المدينة».

وأضاف: «لأننا لن نكون قادرين على تقديم عرض (يونج فرانكنشتاين) كما كان مخططاً له ضمن موسمنا، جاءت دعوتنا للمجموعة لابتكار نهج آخر يقدم مواهب إبداعية للجمهور، وهو ما ابتكرته مجموعة كورال أبوظبي بأسلوب جديد وساحر ومرح، من أجل أن نبقى على تواصل دائم».

وتأسست «كورال أبوظبي» منذ عام 1977، وتتألف من قدامى الأعضاء الفاعلين، وكذلك المواهب الناشئة من جميع أنحاء العالم.

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