11 مؤلفاً إماراتياً في ضيافة منصّة «قهوة وكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف «ثقافة بلا حدود»، عبر مبادرة «قهوة وكتاب»، مجموعة من المؤلفين والخبراء الإماراتيين للحديث عن تجاربهم ومشروعاتهم المعرفية والإبداعية، إذ ستنشر مقاطع مصوّرة للضيوف يتحدثون خلالها عن خلاصة ما تتضمنه مؤلفاتهم، وذلك عبر موقعها الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» @kwbshj.

واستهلت المبادرة، أول من أمس، بنشر أول مقطع مرئي للكاتب والشاعر الإماراتي، طلال سالم الصابري، الحائز جائزة الشارقة للشعر العربي في نسختها العاشرة للعام الماضي، إذ سلط الضوء على مجموعة من أعماله أبرزها: «سوناتة حب»، «عندما تتنفس الريح»، «حتى تعود»، «رشفة من بلاد اليابان»، وغيرها.

وتهدف مبادرة «قهوة وكتاب» إلى إتاحة الفرصة أمام الجمهور من مختلف الفئات والأعمار للمشاركة في سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوّعة، التي تتضمن جلسات رواية القصص وورش عمل ومسابقات ثقافية للأطفال والعائلات، إلى جانب توفير مجموعة من الكتب المجانية للقراءة وبيع القهوة، التي يذهب ريعها بالكامل إلى مصلحة مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بدعم ومساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

وسيكون الجمهور، اليوم، على موعد مع الطبيب نافع الياسي، الذي سيتحدث عن رواياته الثلاث: «بحثاً عن حياة»، و«حالة حرجة»، و«مريض لن أنساه».

فيما سيتعرف المتابعون، السبت المقبل، إلى منجزات الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي، عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة،.

وسيذهب الجمهور في رحلة استكشافية لعلوم الطيران، يوم الأحد المقبل، مع الدكتورة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية.

وسيتعرف القرّاء إلى الكاتب الإماراتي، وهيب سعيد الكمالي، في الأول من يوليو المقبل.

وفي الرابع من يوليو المقبل، سيحظى الجمهور بفرصة الإبحار نحو آفاق الشعر، برفقة الشاعر الإماراتي حسن علي النجار.

فيما سيكون الجمهور على موعد في الخامس من يوليو مع المحامي والناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي إبراهيم البلوشي.

وسيتعرف المشاركون في الثامن من يوليو إلى مؤلفات المستشار والكاتب الإماراتي راشد آل علي، صاحب «قطرات من العبر».

وسيطلع الجمهور في 11 يوليو على مؤلفات الكاتبة الإماراتية الدكتورة ولاء الشحي.

وتقدم «ثقافة بلا حدود» في 12 يوليو للمتابعين تجربة المهندس والكاتب الإماراتي الدكتور خالد أحمد شكر الله، الذي سيتحدث عن كتابه «رحلة البحث عن أنا».

الطريق إلى الابتكار

يروي المهندس الدكتور حسن آل بشر، وهو كاتب ومدرب في مجال إدارة الأعمال والابتكار والتنمية الذاتية، في 15 يوليو المقبل، تجربته، وسيقدم تعريفاً عن مؤلفه «الطريق الى الابتكار المؤسسي».

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