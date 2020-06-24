التأجيل يصل إلى حفل «غولدن غلوب»

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أعلن منظمو «غولدن غلوب» 2021، أول من أمس، أن حفل توزيع الجوائز سينظم في 28 فبراير المقبل، في حين كان ينظم عادة في يناير، مطلقاً بداية موسم الجوائز السينمائية.

وبالتالي، سيقام حفل «غولدن غلوب»، خلال عطلة نهاية الأسبوع ،التي كانت محددة أصلاً لحفل توزيع جوائز «الأوسكار»، التي أجلت هي الأخرى إلى 25 أبريل، فيما توقفت صناعة السينما تماماً بسبب وباء «كوفيد-19»، الذي أفرغ دور السينما من روّادها لثلاثة أشهر تقريباً.

وأوضحت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية (إتش.إف.بي.إيه)، منظمة الاحتفال، أنه ستحدّد معايير أهلية الأفلام للمنافسة خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، التي تنظم حفل توزيع جوائز «الأوسكار»، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها خففت من قواعدها للسماح لمزيد من الأفلام الدخول في المنافسة، خصوصاً تلك التي أصدرت على منصّات البث التدفقي مباشرة في المنافسة.

كما مدّدت فترة إصدار الأفلام المؤهلة للمنافسة على جوائز «الأوسكار» من 31 ديسمبر إلى 28 فبراير المقبلين.

ولاتزال معظم دور السينما الأميركية مغلقة. كما أوقفت عمليات التصوير في لوس أنجلوس، وفي أماكن آخر في العالم، خوفاً من وباء «كوفيد-19». كذلك، قرر منظمو «بافتا»، وهي جوائز السينما البريطانية، التي تمنح عموماً قبل فترة وجيزة من حفل «الأوسكار»، تأجيل الحدث إلى 11 أبريل المقبل.

معايير الأفلام للمنافسة ستحدّد خلال الأسابيع المقبلة.

معظم دور السينما الأميركية لاتزال مغلقة.

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