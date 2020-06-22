رجاء الجداوي تدخل مرحلة صحية خطرة وابنتها تطلب الدعاء

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أعلنت وسائل إعلام مصرية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية وصلت إلى مرحلة خطرة، بعدما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار تدهور حالتها واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي.

وتدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة أمس الأحد واليوم، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية لـ ضخ الأوكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.

وقال المصدر الطبي الذي تابع حالتها الصحية لـ"مصراوي": "تم وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعي اختراقي وتركيب أنبوب حنجري، وأوضح أن هذه الحالة هي آخر مرحلة طبية للتعامل مع الحالات التي تقاربها في هذا الوضع.

وعبر حسابها بـ"فيسبوك"، كتبت ابنتها أميرة: "لا الله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء".

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