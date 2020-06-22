قائمة الأعلى استماعاً تشعل الحرب بين عمرو دياب ومحمد رمضان

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشبت حرب إليكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بين «الهضبة» عمرو دياب، ومحمد رمضان أو كما يلقب نفسه بـ«نمبر وان»، بسبب قائمة «world music awards»، فور إعلان «رمضان» تصدره قائمة الأعلى استماعَا ومشاهدة في الشرق الأوسط، واحتلال تامر حسني للمركز الثالث، فيما حل «الهضبة» بالمركز السادس.

وقامت صفحة شركة «nay»، التي يمتلكها «دياب» بنشر قائمة أخرى لـ«وورلد ميوزيد أووردز» تتصدر فيها 5 ألبومات لـ«الهضبة» قائمة الأعلى مبيعًا عل تطبيق «إيتونز» في مصر، مؤكدة تصدره قوائم الأعلى استماعًا في الوطن العربي بجميع منصات تشغيل الموسيقي.

كان «رمضان» قد تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على موقع «يوتيوب» بالمنطقة العربية، ونشر تهنئة الحساب الرسمي لـ«وورلد ميوزيك أووردز» له، حيث رصدت في تقرير لها بداية «رمضان» كمغني منذ العام ٢٠١٨، وتقديمه لما يقارب من الـ٢٢ أغنية حققت نسب مشاهدات كبيرة في مقدمتها الـ«دويتو»، الذي قدمه بالمشاركة مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وحقق نسبة وصلت لـ ٢٥٠ مليون مشاهدة.

وكان «رمضان» حصل منذ أيام درع «يوتيوب» الماسي بعد وصول عدد المشتركين بقناته على موقع المشاهدات لـ١٠ ملايين مشترك، في المقابل، حصل «الهضبة» عمرو دياب على جائزة الـ«وورلد ميوزيك أووردز» أكثر من مرة عن ألبومات مختلفة كأكثر أصحاب الأسطوانات مبيعًا واستماعًا بالوطن العربي.

وفي سياق متصل، تثير الجائزة جدلًا حول مصداقيتها، حيث تواجه اتهامات عدد غير قليل من المطربين بشبهة المجاملات في منحها بمقابل مادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news