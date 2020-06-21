المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رسائل

تلقى قراء رسائل احتيالية مرفقة بروابط تطلب منهم الكشف عن بيانات شخصية، لمساعدتهم في إعادة إجراء حجز لتذاكر الطيران، لافتين إلى أن الروابط مزيفة، ولا تتبع شركات الطيران، ولا تحيلهم إلى مواقعها الشبكية، وتأتي في إطار العمليات الاحتيالية.

عروض

قال قراء إن محال للأجهزة الكهربائية طرحت، أخيراً، عروضاً على مختلف المنتجات، وتبين في ما بعد أن التخفيضات السعرية تشمل عدداً محدوداً للغاية من السلع، لافتين إلى أن هذه العروض الترويجية قد تأتي في إطار جذب الزبائن فقط.

مبالغة

لاحظ قراء، في أبوظبي، أن بعض المستشفيات الخاصة تبالغ في أسعار التحاليل الطبية، والعلاج في قسم الطوارئ بشكل لافت، ما يشكل عبئاً كبيراً على حَمَلة البطاقات الصحية، الذين يدفعون نسبة 20% من قيمة أي خدمة.

تعقيم

نوّهت متسوقة بوضع «اللولو هايبر ماركت» ممرات للتعقيم الذاتي لملابس المتسوقين، على جميع المداخل، إضافة إلى توفير كاشفات للحرارة وأدوات تعقيم على مداخلها، لدواعي أخذ الحيطة والحذر من انتشار فيروس كورونا.

«كورونا»

طالب قراء بعقد دورات توعوية للموظفين، حول إجراءات التعامل مع زملاء العمل والمراجعين، بعد عودتهم إلى المكاتب، وذلك للوقاية من انتقال فيروس كورونا.

فواتير

لاحظ متعامل مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، في عجمان، وجود زيادة في رسوم الاستهلاك الشهري، بين شهرَيْ مارس وأبريل، مطالباً إدارة الهيئة بتقديم تفسير لهذه الزيادة التي يعتبرها لافتة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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