وفاة 4 أطفال سوريين أشقاء حرقاً في مزرعة بالأردن

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قالت مديرية الأمن العام، في العاصمة الأردنية عمان، صباح اليوم، إن أربعة أطفال سوريين، أشقاء، قضوا حرقاً في إحدى المزارع على طريق المطار.

وكانت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قد تعاملت، صباح اليوم، وفق بيان الأمن العام الأردني، مع حريق نشب في ست خيام داخل إحدى المزارع الواقعة على طريق المطار، ونتجت عنه وفاة أربعة أطفال أشقاء، تبلغ أعمارهم: (1، 3، 8، 10) أعوام، إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم.

وبين الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي، مشيراً إلى أن الأطفال المتوفين يحملون الجنسية السورية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية، للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

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