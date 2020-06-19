الإعلامي حمود الفايز يعلن إصابة والده واثنين من أسرته ب"كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

قال الإعلامي حمود الفايز، مقدم الأخبار في mbc ، إن والده واثنين من أفراد أسرته في الرياض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الفايز، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "دعاؤكم لوالدي .. الذي يرقد حاليًا في المستشفى العسكري لليوم الثاني.. قبل قليل .. أكدوا لنا إصابته بالفيروس .. واثنين من أفراد أسرتي بالرياض.

وختم الإعلامي الفايز تغريدته داعيًا الله بأن يمنّ عليهم بالشفاء بقوله: "بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين".

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