الأردن: سائق الشاحنة الهارب من الحجْر الصحي يسلّم نفسه

المصدر:
  • متابعة الإمارات اليوم
التاريخ:

سلَّم سائق شاحنة هرب من الحجر الصحي قبل أيام، نفسه للسلطات الأمنية الأردنية صباح اليوم بعد التضييق عليه من قبل الشرطة لإتمام عملية حجرة لمدة 14 يوما، وفق مصدر أمني أردني.
وكان السائق غادر الحجر الصحي دون إبلاغ أحد وتوجه بإحدى المركبات الخاصة إلى منزله الكائن في الحي الشرقي بمدينة اربد وفور مشاهدة سكان العمارة له قاموا بإبلاغ الجهات المختصة. ويقضي البروتوكول الصحي الذي تتبعه الأردن بوضع سائقي الشاحنات العائدين من خارج المملكة في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من أية أعراض لفيروس كوفيد-19.
 

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