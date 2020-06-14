بعد تعاونه مع حسن شاكوش.. هاني شاكر يعاتب أحمد سعد: "بقى تيجي منك انت وتكسر كلام النقابة؟"

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

تورط المطرب المصري أحمد سعد في أزمة غير مقصودة مع نقابة الموسيقيين المصرية ورئيسها الفنان هاني شاكر بسبب المطرب الشعبي حسن شاكوش، حيث سجل سعد مع شاكوش دويتو غنائي بعنوات "100 حساب" وكان يفترض طرحه منذ أيام ولكن سعد والشركة المنتجة للأغنية فوجئا بقرار من النقابة يمنع طرح أي عمل يشارك فيه شاكوش عبر يوتيوب والمواقع الإلكترونية الخاصة بالأغاني أو بأي وسيلة تليفزيونية أو اذاعية .

وبعد موقف النقابة كشف أحمد سعد كواليس غضب هاني شاكر منه بسبب تجاوز قرارات النقابة المصرية وقال له "بقى تيجي منك انت وتكسر كلام النقابة؟"

ونشر سعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيه أنه اضطر لتأجيل طرح هذا “الدويتو” بناءً على رغبة نقيب الموسيقيين هاني شاكر، الذي عاتبه على اتخاذ قرار الغناء بجانب حسن شاكوش الذي حتى الان ليس عضوا بنقابة الموسيقيين، كما انه ممنوع من الحصول على التصاريح الخاصة بالغناء بعد المشكلة التي واجهها في حفل عيد الحب باستاد القاهرة.

من جانبها أكدت نقابة الموسيقيين أنها ستتجه لمقاضاة حسن شاكوش وشركة الإنتاج إذا تم طرح تلك الأغنية لأن شاكوش يخالف قرارات النقابة فليس من حقه الغناء لأنه ليس عضوًا، وغير مُصرح له بمزاولة المهنة. وكشف مصدر مسؤول بنقابة المهن الموسيقية لـ"الامارات اليوم" أن شركة الانتاج منعت الاغنية وامتثلت لقرار النقابة بدون أي اعتراض.

وقال حسن شاكوش أنه يحاول التوصل الي حل مع النقابة لعرض الاغنية في أقرب وسيحاول قوننة أوضاعه حتى يستطيع اصدار اغنيات وعمل حفلات حتى لو بطريقة تقنية "لايف".

وفي الوقت نفسه أكدت مصادر من نقابة الموسيقيين أن وضع شاكوش ليس بهذه السهولة لأن حل مشكلته وقوننة وضعه يتوقفا على القانون، وهناك عدة خطوات يجب عملها وأولها أن يُعرض على لجنة لتحكم إذا كان مؤهلا للحصول على تصاريخ النقابة أم لا، وهي الخطو التي قام بها شاكوش من قبل وتم رفضه حين وجدت اللجنة أنه غير صالح للحصول على عضوية النقابة، ومع ذلك قام بعمل حفل استاد القاهرة متحديا قرارات النقابة وقوانينها.

وفي سياق متصل أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا، شكرت فيه شركة مزيكا المنتجة لأغنية "100 حساب" لاستجابتها لتنفيذ القانون.

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