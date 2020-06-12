أرملة مكتشف فيروس كورونا تضع مولوداً في ووهان بالصين

المصدر: بكين - د.ب.أ

وضعت أرملة مكتشف فيروس كورونا الطبيب الراحل، لي وينليانغ، طفله في مستشفى بمدينة ووهان بالصين صباح اليوم الجمعة.

وحاول وينليانغ (34 عاماً) إصدار التحذيرات الأولى بشأن ما تم اصطلاحه فيما بعد بفيروس كوفيد-19 عندما عالج عدداً من أولى الحالات المصابة في وقت مبكر من يناير الماضي، ولكن السلطات الصينية أسكتته.

وأصيب وينليانغ بالفيروس فيما بعد وتوفي في فبراير الماضي، مثيراً موجة من الغضب العام التي دفعت الحكومة إلى تبرئة ساحة وينليانغ، والإعلان رسمياً بأنه «شهيد».

وكتبت أرملة وينليانغ في منشور عبر الإنترنت اليوم الجمعة: «زوجي هل تستطيع رؤية هذا من السماء؟ آخر هدية أعطيتني إياها وضعت طفلاً اليوم».

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