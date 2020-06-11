نجل الفنان محمد عبده ينفي شائعة إصابة والده بفيروس "كورونا"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

نفى عبد الرحمن نجل الفنان السعودي محمد عبده شائعة إصابة والده بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا في تغريده نشرها عبر حسابه على "تويتر": "يا حبايبي والدي بخير.. انتو بخير؟"

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس انتشارا واسعا لشائعة مفادها إصابة عبده بفيروس "كورونا"، وحجزه في أحد الفنادق، مصحوبة بمقطع فيديو له وهو يدخل الفندق واضعا "كمامة"، واتضح فيما بعد ان المقطع تم التقاطه خلال دخول الفنان السعودي لاجراء بروفة لأحد حفلاته.

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