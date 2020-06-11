جزء ثانٍ من مسلسل «الاختيار».. كريم عبدالعزيز يواصل الرحلة

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يبدو أن مفاجآت رمضان 2021 بدأت مبكراً جداً، فبعد الإعلان عن تقديم جزء ثانٍ من المسلسل الشهير «الاختيار» أعلن اليوم، أن النجم كريم عبدالعزيز سيكون هو بطل الجزء الثاني، بعدما قدم الفنان أمير كرارة بطولة الجزء الأول وحقق نجاحاً كبيراً، وشكل العمل ملحمة وطنية ضخمة جسد فيها بطولة الجيش المصري وموقعة كمين البرث، بقيادة ضابط الصاعقة المصري الشهيد أحمد المنسي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن مسلسل الاختيار سيستمر سنوات عدة ليخلد بطولات الجيش المصري، وكل عام سيتناول قصة بطولة جديدة، وسيقوم ببطولته نجم كبير من نجوم الفن المصري، خصوصاً بعد الاستحسان الذي قابله الجزء الأول وارتفاع الحس الوطني والوعي بالتفاصيل الغائبة والمعلومات المغلوطة عند الشعب المصري والعربي بعد عرض العمل الملحمي. ودارت التكهنات خلال الأيام الماضية حول النجم الذي سيؤدي دور البطولة والذي يفترض أن يكون نجماً لا يشق له غبار، إضافة إلى القبول الشعبي، ليتناسب مع ما حققه الاختيار من نجاح.

وترددت الأقاويل أن النجم أحمد السقا مرشح لبطولة الجزء الثاني، ولم يتم التأكيد أو النفي من شركة الإنتاج أو المخرج بيتر ميمي، وتردد أيضاً أن النجم الشاب محمد إمام سيكون هو البطل، لكنه شارك كضيف شرف في الجزء الأول ولم يكن منطقياً أن يلعب دور البطولة بالجزء الثاني، وخرج إمام ليؤكد أنه سيلعب بطولة فيلم وطني حربي، وأنه ليس بطل الاختيار بجزئه الثاني.

أحمد عز أيضاً رجحت الأقاويل أنه الأنسب لبطولة الاختيار، خصوصاً أنه جسد أعمالاً وطنية بنجاح جماهيري منقطع النظير، مثل فيلم «الممر» وفيلم «الخلية»، كما أنه يلعب بطولة مسلسل وطني من ملفات بطولات المخابرات المصرية هو «هجمة مرتدة»، الذي لم يلحق العرض الرمضاني وتوقف تصويره بسبب «كورونا»، ونفى عز بطولته للاختيار، مؤكداً أن ارتباطه الاساسي بمسلسل «هجمة مرتدة» لا يمنحه مرونة المشاركة بأي عمل آخر، خصوصاً أن هناك عدداً لا يستهان به من المشاهد قد تم تصويره بالفعل ولا يمكن إلغاء العمل برمته، بل سيتم استكماله وعرضه في رمضان المقبل.

وكان الاختيار من نصيب النجم كريم عبدالعزيز الذي أعلن عن ذلك مع المخرج بيتر ميمي، ونشرا صوراً تجمعهما أثناء الاتفاق على المشروع.

ولم يتحدد حتى الآن من هو مؤلف الجزء الثاني من المسلسل، وهل سيؤول لمؤلف الجزء الأول باهر دويدار، وهو بالمناسبة مؤلف مسلسل أحمد عز أيضاً «هجمة مرتدة»، ولم يتم الاتفاق أيضاً على الشخصية البطولية التي سيجسدها كريم عبدالعزيز، وسيتم حسم التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

كان كريم متعاقداً على بطولة مسلسل «الزيبق» الذي قدم جزءه الأول منذ عامين تقريباً، وتوقف مشروع الجزء الثاني في ظروف غامضة، وهو عمل من ملفات المخابرات المصرية.

مسلسل «الاختيار» سيستمر سنوات عدة ليخلد بطولات الجيش المصري.

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