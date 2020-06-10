المغنية بوني بوينتر ترحل عن 69 عاماً

المصدر: سان فرانسيسكو ■وكالات

توفيت المغنية الأميركية، بوني بوينتر، التي كانت إحدى عضوات فرقة «ذا بوينتر سيسترز» الأربع، عن عمر ناهز 69 عاماً، حسبما ذكرت تقارير إخبارية أميركية.

وذكرت شقيقتها العضوة السابقة بالفرقة، أنيتا بوينتر، لمجلة «بيبول» أن «بوني توفيت، صباح أول من أمس. ولم تقدم الأسرة أي معلومات عن سبب الوفاة».

وبدأت الشقيقات الأربع: بوني وأنيتا وروث وجون الغناء في كنيسة والدهن في أوكلاند بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، قبل أن يشتهرن في السبعينات.

وحققت الفرقة الغنائية، الحائزة جائزة غرامي، نجاحاً واسعاً خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي بأغنيات مثل: «فاير» و«هيز سو شاي» و«سلو هاند».

وحازت الفرقة أول جائزة غرامي، وهي أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية عن أغنية «فيريتايل» في عام 1975.

ونالت الأغنية التي تشاركت بوني وأنيتا في تأليفها، جائزة أفضل أغنية ثنائية في مجال موسيقى الكانتري، وقد سجلها ألفيس بريسلي بصوته لاحقاً.

وغادرت بوني بوينتر الفرقة في منتصف السبعينات لتنطلق في مسيرة فردية، وحققت نجاحاً كبيراً عام 1978 مع أغنية «هافن ماست هاف سنت يو».

وقالت أنيتا بوينتر، عبر محطة «سي إن إن» التلفزيونية: «عائلتنا محطمة» برحيل بوني.

أنيتا بوينتر: «عائلتنا محطمة» برحيل بوني.

الفرقة حققت نجاحاً واسعاً خلال السبعينات والثمانينات.

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