الإمارات ترسل طائرة إغاثية رابعة إلى نيبال تحمل 38 طناً من المساعدات

وصلت أمس إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الطائرة الإماراتية الرابعة ضمن الجسر الجوي الإنساني، محملة بنحو 38 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية، تضمنت 500 خيمة و108 طرود إغاثية، وذلك في إطار مواصلة دولة الإمارات جهودها للاستجابة لتداعيات الكارثة ودعم ومساندة المتضررين.

وبوصول الطائرة الرابعة ارتفع إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي نقلتها دولة الإمارات جواً إلى نيبال، إلى نحو 186 طناً، شملت مواد غذائية وإيوائية وصحية، إلى جانب مستلزمات ومعدات إغاثية ولوجستية متنوعة لتلبية الاحتياجات الميدانية العاجلة، والتي تسهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وتداعيات الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها مناطق عدة منكوبة في نيبال، ما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان المئات من الأشخاص.

وأشاد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في نيبال، الدكتور مهابير بون، بدور الإمارات في تقديم المساعدات الإغاثية المستمرة التي استفاد منها عدد كبير من المتضررين والمتأثرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال، والتي تدعم الجهود المختلفة في مواجهة تداعيات الأوضاع الصعبة في المناطق المتضررة.

وتتواصل جهود الإغاثة الإماراتية بالتوازي مع توفير عدد من الاحتياجات الإنسانية من السوق المحلية في نيبال، بما يسهم في سرعة إيصال المساعدات إلى المتضررين، وذلك بالتنسيق مع السلطات والجهات المختصة لتحديد الأولويات، وفقاً للاحتياجات على أرض الميدان.

كما يواصل فريق البحث والإنقاذ التابع لشرطة دبي، مهامه الميدانية في المناطق المتضررة، مستعيناً بأجهزة وتقنيات متخصصة ومتطورة في عمليات البحث والمسح، ومسانداً جهود السلطات والفرق النيبالية المختصة.

وتأتي هذه الجهود امتداداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث، والوقوف إلى جانب المتضررين والمنكوبين في مثل هذه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، ودعم المجتمعات المتضررة، وتعزيز التضامن والعمل الإنساني الدولي.