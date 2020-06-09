ابنة فريد شوقي بعد إصابتها ب"كورونا": "الذوق وداني في داهية"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي



كشفت عبير فريد شوقي ابنة الفنان المصري الراحل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، موضحة أن الخجل في التعامل مع الآخرين كان سبب إصابتها.

ونشرت شوقي تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت فيها أنها ذهبت الخميس الماضي لميعاد عمل، واضطرت أن تصافح الشخص الذي قابلته، كما خجلت من استخدام مطهر الأيدي بعد المصافحة مضيفة: "الذوق وداني في داهية. كورونا كورونا. الحمد لله".

من جانبها؛ أعلنت شقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، أنها لم تقابل عبير منذ أسبوع، وحتى في اللقاءات العائلية تتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. لافتة أن والدتهما انتقلت للإقامة معها تجنبا لتعرضها للعدوى.

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