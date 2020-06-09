ياسر جلال «خالد بن الوليد» بدل عمرو يوسف والاقاويل كثيرة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

قررت أسرة مسلسل «خالد بن الوليد» او «سيف الله» إسناد دورالبطولة للفنان ياسر جلال بدل عمرو يوسف، الذي صور فعلا عددا من المشاهد.

بطل المسلسل الجديد رفض قبول العمل قبل الذهاب الى عمرو يوسف واستئذانه، خاصة ان يوسف قام بتصوير الكثير من مشاهد المسلسل في الاردن قبل توقف العمل برمته في الأشهر الاولى من هذا العام وخروجه من السباق الرمضاني

ورغم ظهور فيديو يتحدث فيه جلال ويوسف بمنتهى الود ويؤكد عمرو أنه اعتذر عن استكمال العمل لارتباطه بمشروع درامي جديد لعام 2021 وليس من الممكن أن يجسد العملين معا الا أن هناك الكثير من الأقاويل التي ترددت حول الموضوع بداية من التصوير الذي قيل أن عمرو أعترض عليه في الاردن لعدم استيفاء التصريحات ولوجود مجاميع وكومبارس غير مناسبين للعمل، وكذلك وجد خيول غير مناسبة للمعارك ما سيظهر المسلسل بشكل لا يليق بالضخامة المتوقعة ولا حتى بمنطقية الدراما، وقيل أن يوسف انسحب من المسلسل بعد خلافات متكررة مع مخرج العمل رؤوف عبد العزيز لدرجة أنه غادر الاردن وعاد الى مصر وقام بحلاقة ذقنه وخرج من الشخصية تماما حتى لا يستكملها ثم سافر لاحدى الدول الاوروبية بعد ذلك ليخرج العمل من السباق الرمضاني خاصة مع ضيق الوقت والموقف الغامض لفريق العمل

وترددت أقاويل أن ضعف اللغة العربية عند عمرو يوسف وعدم إجادته الفروسية بشكل كامل كانت السبب في عدم استكمال العمل رغم التحضير له منذ أربع سنوات لكن على أرض الواقع لم تأت النتائج جيدة كما كان متوقعا، ولهذا انسحب عمرو من المسلسل وتقرر عدم استكمال التصوير وقبل التصوير أيضا أثيرت عاصفة ضد عمرو يوسف لتجسيده شخصية خالد بن الوليد لعدم تناسب الملامح الشكلية مع الوليد ورد عمرو على هذا الانتقاد بقوله

وعلمت «الامارات اليوم»، أن ياسر جلال لم يكن المرشح الوحيد للبطولة محل عمرو يوسف ولكن رشح أيضا أحمد السقا، وخالد النبوي، وحمزة العيلي، ولكن كان ياسر جلال هو الترشيح الأكثر ثقلا خاصة بعد نجاحة بمسلسل الفتوة في رمضان، اضافة لاجادته اللغة العربية بطلاقة ولهجته السليمة واحترافه ركوب الخيل في أكثر من عمل من قبل حيث جسد شخصية الظاهر بيبرس من قبل،

وأثنى نقاد مصريين على اختيار ياسر جلال بوصفه الأقوي والأهم والاكثر شعبية حاليا، في حين رشح أيضا مؤلف العمل ياسر جلال وقال أنه الأكثر موهبة ومناسبة لتجسيد سيف الله المسلول.

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