الجريمة الأكثر إيلاماً من قصة فلويد: من هي برونا تايلور التي يهتف باسمها المحتجون في الولايات المتحدة؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

صار اسم جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قتل لدى اعتقاله من قبل الشرطة في الولايات المتحدة، صرخةً احتجاجية للمطالبة بالمساواة والعدالة في بعض أوسع التظاهرات ضد العنصرية، منذ ستينيات القرن الماضي.

وهتف المحتجون باسم فلويد، على مدى 13 يوماً من الاحتجاجات في الولايات المتحدة، كما زين وجهه عدة جداريات من سوريا إلى بلفاست.

ولكن أسماء أخرى ترددت على ألسن المتظاهرين، لاسيما اسم برونا تايلور، العاملة في المجال الصحي، التي لقت حتفها بعد أن أطلقت الشرطة النار عليها، ثمانية مرات، لدى اقتحامها شقتها في مدينة لويسفيل، بولاية كنتاكي، في 13 مارس الماضي. ودعا الناشطون الأمريكيون الناس “لترديد اسمها” كجزء من حركة لتذكر الضحايا من النساء السود، اللواتي لم يجذبن الاهتمام الذي حظي به آخرون. ولأن تايلور كان من المفترض أن تتمَّ السابعة والعشرين من عمرها، الجمعة الماضية، احتشد عدد من المشيعين، في وقفة احتجاجية في لويسفيل، لإحياء ذكراها. وشارك الأمريكيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، رسائل عيد الميلاد عبر كتابة “كان يجب أن تكوني هنا للاحتفال”.

وخلال التظاهرة، قالت والدتها، تاميكا بالمر: “كنا بمفردنا في البداية، أما الآن فمن المدهش أن نرى عدداً كبيراً من الناس يدافعون عنها ويرددون اسمها”.

وأضافت بالمر أن تايلور كانت لتنضم إلى احتجاجات “حياة السود مهمة” لو لم تقتل.

فماذا حدث لبرونا تايلور؟

يروي تقرير لـ "بي بي سي" أحداث الليلة التي قتلت فيها تايلور في سريرها بمنزلها الكائن في لويسفيل، حين اقتحم ضباط الشرطة شقتها بعد منتصف الليل بقليل. وتُوفيت بعدما أطلقوا النار عليها ثمانية مرات. واقتحم رجال الشرطة شقتها، كجزء من تحقيق في قضية تتعلق بالمخدِّرات. ولم يتم العثور على مخدرات في المنزل. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الشرطة تصرفت بموجب مذكرة تجيز لهم الدخول إلى المنزل من دون إنذار. وتبين لاحقا أن الشرطة داهمت العنوان الخطأ !!

وفي مايو الماضي، رفعت عائلة تايلور دعوى قتل عن طريق الخطأ، اتهمت فيها ضباط الشرطة بالاعتداء، والقتل الخطأ، واستخدام القوة المفرطة، والإهمال، والإهمال الجسيم.

وبحسب الدعوى، لم يكن الضباط يبحثون عن تايلور وإنما عن مشتبه به، تبين أنه كان بالفعل قيد الاحتجاز !! ولم يكن أصلا يقطن في مجمع الشقق نفسه !

ووضع ثلاثة ضباط قيد الإجازة الإدارية، لكن أحداً لم توجه له أي اتهامات.

ويعبر الناس عن حزنهم ورعبهم وغضبهم بسبب العنصرية في الولايات المتحدة عبر مشاركة صور لتايلور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع أكثر من خمسة ملايين شخص، من بينهم المغنية جانيل موناي، على عريضة تطالب بالقصاص لها.

ولفت الكثيرون الانتباه إلى إحصاءات مفزعة لحالات توثق لانعدام المساواة، الذي تعيشه النساء الأمريكيات من أصول إفريقية.

وبحسب مركز مكافحة الأمراض، فإن الأمريكيات من أصول إفريقية عرضة للموت أثناء الحمل، أكثر بثلاث مرات من الأمريكيات البيض.

كما أنهن يختبرن تفاوتاً كبيراً في الأجور؛ إذ تشير إحصاءات مركز التقدم الأمريكي إلى أن النساء الأمريكيات الإفريقيات كسبن 61 سنتاً مقابل كل دولار كسبه رجل أبيض، خلال عام 2017.

ومع استمرار المطالب بالمساواة العرقية، يسعى كثيرون إلى إبقاء اسم برونا تيلور حياً في الذاكرة.

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