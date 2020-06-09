السجن 23 أسبوعاً لـ «لص الملابس الداخلية» في سنغافورة

المصدر: سنغافورة - أ.ف.ب

حكم على لص خرق قيود الإغلاق المفروضة في سنغافورة، للتسلل إلى الفناء الخلفي لمنازل، ومحاولة سرقة ملابس داخلية نسائية، بالسجن 23 أسبوعاً.

وسرق لي تشي كين ملابس داخلية من منازل 30 مرة على الأقل، منذ عام 2018، وعثرت الشرطة على أكثر من 100 قطعة مسروقة، خلال عملية دهم لمنزله، العام الماضي، وفقاً لوثائق المحكمة.

وكان لي (39 عاماً) قد أطلق سراحه بكفالة بتهم تتعلق بقضايا سرقة ملابس داخلية، الشهر الماضي، عندما تسلل واقتحم فناء خلفياً لأحد المنازل، بحثاً عن مزيد من هذه الملابس، إلا أن صاحب المنزل رصده، وأبلغ الشرطة.

وأقر، الشهر الماضي، أمام المحكمة بخرق تدابير الإغلاق. كما اعترف بتهمة السرقة والتعدي الإجرامي.

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