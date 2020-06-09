قراء «الإمارات اليوم»: «كورونا» فرصة للتخلي عن إسراف الأعراس

المصدر: إيناس محيسن■أبوظبي

اعتبر غالبية قراء «الإمارات اليوم» المشاركين في استطلاع نشرته الصحيفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أزمة «كورونا» الحالية يجب أن تكون فرصة لإعادة النظر في عادات الزواج في العالم العربي، في مقدمتها المبالغة في تكاليف الأعراس وحفلات الزفاف، مؤكدين أن هذه الحفلات ليست معياراً للسعادة، بل كثيراً ما تتسبب في مشكلات بين أهل العروسين. في المقابل، فإن البعض في جوابهم على سؤال حول الحل الأمثل للمقبلين على الزواج، وهل سيؤثر كورونا على فرحة العمر؛ أصروا على ضرورة التمسك بفرحة العمر بكل تفاصيلها من إقامة عرس كبير ودعوة الأهل والأصدقاء لمشاركة الفرحة معهم حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الزواج لما بعد انتهاء الأزمة.

لا داعي للحفلات

اعتبر القارئ أحمد شهاب في إجابته على سؤال الاستطلاع عبر حساب الصحيفة على «انستغرام»، أن من الأفضل إتمام الزواج دون اللجوء للحفلات، معتبراً أن الأعراس والحفلات الكبيرة لا داعي لها لأنها تمثل حملاً ثقيلاً على ميزانية العروسين ليسعدوا في ليلة واحدة، ويعيشوا بعدها في ضغط مادي لمدة ربما تصل لعامين أو أكثر لسداد فواتير هذه الليلة، لافتاً إلى أن أزمة كورونا جاءت لتحل هذه العقدة الاجتماعية والتخلي عن المظاهر والبذخ والتبذير، ويقتصر الأمر على الأقارب المقربين على أن تكون التهنئة عن بعد. واتفقت معه الدكتورة هديل رضوان، موضحة ان الأوضاع الحالية منحت المقبلين على الزواج فرصة لإتمام الزفاف من دون مشكلات وتكاليف عالية للأعراس، وفي الوقت نفسه لن يكون تصرفهم موضع انتقاد أو تساؤل من المحيطين بهم.

صدقة للفقراء

واقترحت القارئة موني أن يتم الزواج وفي مقابل الحفل يخرج العروسان صدقة للفقراء والمحتاجين، لافتة إلى أن طول فترة الخطبة يمكن أن يسبب مشكلات عدة، كما أن تفاهم العروسين في ظل هذه الأزمة يقوي من العلاقة بينهما، «فالأزمات تقوي العلاقات»، في حين اعتبر قارئ آخر أن من حق العروسين إقامة حفل زفاف مع أخذ الاحتياطات اللازمة مثل ارتداء الكمامات واستخدام مستحضرات التعقيم وترك مسافات بين الحضور.

السعادة في القناعة

وفي إجابته عبر حساب «الإمارات اليوم» على «تويتر»، أشار القارئ عامر المطيري إلى أن الأزمة الحالية من المؤكد ستترك تأثير على الأعراس وحفلات الزفاف، وفي البداية قد يشعر العروسان بالحزن لعدم تمكنهما من إقامة حفل كبير ومشاركة فرحتهما مع أصدقائهما، وقضاء وقت سعيد يظل ذكرى مميزة في حياتهما، ولكن يمكن بعد ذلك أن يكتشفا أن السعادة الحقيقية في الزواج لا ترتبط بإقامة أعراس فخمة ولكن بالقناعة والمعاملة الحسنة والاحترام والعشرة الطيبة.

وأشارت القارئة زهراء سعدي في مشاركتها عبر حساب الصحيفة على «فيس بوك»، أن البذخ والمغالاة في تكاليف الزواج ليسا مقياساً للسعادة، ولكن المقياس الحقيقي هو التفاهم والاحترام بين الطرفين، ولذلك ليس هناك داعٍ لتأخير الزواج من أجل إقامة عرس كبير.

التأجيل ضرورة

في حين رأى القارئ هاني المضرماني أن من الأفضل تأجيل الأعراس لما بعد انحسار خطر فيروس «كورونا» المستجد نظراً لأن الأوضاع الحالية غير مناسبة، معتبراً أن المبالغة في تكاليف الأعراس مرفوضة في كل الأوقات. وأيد القارئ عبدالله إتمام الزواج بحضور عدد محدود من الأقارب، فالحياة تستمر بالتفاهم وليس بالمظاهر.

جلسة تصوير

واعتبرت كاميليا بسام أن الصور هي أهم ما يحتفظ به العروسان من ذكريات العرس، ولذلك يمكن أن يستبدلا الحفل بعمل جلسة تصوير بحضور عدد محدود من الأقارب، وبذلك يوفران تكاليف العرس وفي الوقت نفسه تظل الصور تحمل ذكريات جميلة لفرحة العمر.

وعبرت دينا الحمد عن تفاؤلها بانتهاء الأزمة الحالية قريباً، ولذلك من الأفضل تأجيل الأعراس حتى لا يحدث تجمع للناس وانتشار للعدوى بعد كل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.

سبب الخلافات

أشارت القارئة نور أبوغنام إلى أن حفلات الزفاف وما تشهده من مبالغات غالباً ما تكون سبباً في وقوع خلافات بين أهل العروسين. واتفق القارئان أحمد عبدالقادر ومحمد خالد على عدم تأجيل الزفاف، وأن ينتهز العروسان الفرصة ويستغلا المبلغ الذي كان سيتم إنفاقه على العرس في أمور أكثر أهمية لهما.

- «كورونا» فرصة لإعادة النظر في عادات الزواج في العالم العربي.

- الأعراس الكبيرة حمل مادي ثقيل على الأسر لسعادة ليلة واحدة.

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