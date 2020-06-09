بيونسيه تندد بالعنصرية في كلمة لخريجي عام 2020

المصدر: نيويورك ■أ.ف.ب

وجهت بيونسيه رسالة إلى خريجي العام 2020 في كلمة شددت فيها على رسائل حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود تهمّ) مشيدة بالساعين إلى التغيير. وكانت النجمة بين كوكبة من المشاهير الذين شاركوا في مراسم تخرج افتراضية عبر «يوتيوب» بعنوان «دير كلاس أوف 2020» (أعزائي خريجي العام 2020).

وقالت المغنية الشهيرة «وصلتم إلى هنا في خضم أزمة عالمية وجائحة عنصرية وتنديد عالمي بقتل كائن أسود جديد بطريقة لا طائل منها، ورغم ذلك تمكنتم من النجاح ونحن فخورون جداً بكم».

وتابعت «التغيرالفعلي يبدأ معكم، أنتم الجيل الجديد من خريجي المدارس الثانوية والجامعات». واستغلت الفنانة الواسعة الشهرة كلمتها للتنديد بالتمييز المتواصل الواقع في حق النساء في قطاع الموسيقى وغيره.

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