أسترالية تحصد الجائزة الكبرى في "جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير"

المصدر: ديانا أيوب – دبي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بالدورة التاسعة للجائزة، والتي حملت عنوان "الماء"، وفازت المصورة الأسترالية "ياسمين كاري" بالجائزة الكبرى، والتي تبلغ قيمتها 120 ألف دولار أمريكي. وقد وثّقت المصورة الأسترالية في صورتها مشهدا من عالم البحار، لأم من فصيلة الحوت الأحدب تنام بجانب صغيرها الذي لم يتجاوز عمره أسبوعين، وقد التقطت ياسمين هذه الصورة في مملكة "تونغا" جنوب المحيط الهادئ.

وتألق الإبداع الإماراتي في الدورة التاسعة من الجائزة، بفوز ثنائي للمصورين يوسف بن شكر الزعابي وراشد السميطي، صاحبه تفوق سعودي لافت للمصورين السعوديين عبدالله الشثري وفهد فرج عبدالحميد، يرافقهما في ذات الإنجاز المصورين الكويتيين فهد العنزي وطلال الرباح.

بينما أكمل المصور العراقي كرّار حسين عقد الإبداع البصري في قفزة نوعية فوتوغرافية حجزت ثُلث جوائز الدورة التاسعة. كما احتفى المشهد العام للفائزين بالعدسة الهندية التي استطاعت حصد خمس جوائز في محاور مختلفة.

وأشاد الأمن العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، بتفوق العدسة الخليجية اللافت في هذا المحفل الدولي، معتبرا أن فوز دول الإمارات والسعودية والكويت والعراق بثلث إجمالي الجوائز لهذه الدورة، لهو دليل عملي على حجم ونوع وجدية الجهود الإبداعية المبذولة لإشعال المنافسة بين الجميع وإثبات جدوى العمل المعرفي وتطوير المهارات على منصات الاستحقاقات الدولية.

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