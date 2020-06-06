مَصاصات أطفال بـ 2 مليون دولار لمكافحة "كورونا" في مدغشقر

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أقيل وزير التعليم في مدغشقر بسبب طلبية " مصاصات أطفال" تزيد قيمتها عن مليوني دولار لأطفال المدارس. وقال وزير التعليم المُقال ريجاسوا أندريامانانا إن التلاميذ سيحصلون على 3 مصاصات لكل منهم لإخفاء المذاق "المرير" لعلاج عشبي لفيروس كورونا لم يتم اختباره. وتم إلغاء الخطة بعد اعتراضات من رئيس مدغشقر. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

ويروج الرئيس أندريه راجولينا للمنشط العشبي "كوفيد أورغانيك" باعتباره علاجا لفيروس كورونا.

وتواصل العديد من البلدان الأفريقية استيراد "كوفيد أورغانيك" معتقدة أنه يساعد في مكافحة الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أنه لم تثبت جدواه كعلاج.

وأثارت الأكاديمية الطبية الوطنية في مدغشقر شكوكا حول فعالية هذا المشروب العشبي الذي يحتوي على مادة الأرتيميسيا، قائلة إنه يمكن أن يضر بصحة الناس.

يقول راجولينا إنه لو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفت هذا العلاج، لما كان هناك الكثير من الشك

وكان الرئيس راجولينا قد رفض الانتقادات التي وجهت للمشروب المنشط، قائلا إنها دليل على موقف الغرب المتعالي تجاه أفريقيا.

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